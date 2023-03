Scorende Trappers-verdediger Jordy van Oorschot: ‘Mijn baard groeit misschien nog een klein stukje’

Ingestudeerd

Van Oorschot was belangrijk in de eerste wedstrijd van de play-offs tegen Peiting; hij maakte de 2-0. ,,Ik scoor als verdediger niet zo vaak, alhoewel het dit seizoen best goed lukt. En dit was een play die we ingestudeerd hadden voor onze powerplay. Mooi als dat dan zo lukt.”

Volgens Van Oorschot begon Trappers heel goed aan de wedstrijd. ,,Zij speelden fysiek, wij ook. In de derde periode zakten we een klein beetje in, maar we herpakten ons goed. Of het verstandig was, de time-out meteen na de tegentreffer (3-1)? Dat blijkt wel. We waren een beetje paniekerig, maar dat was nergens voor nodig.”