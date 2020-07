Sibeliusstraat in Tilburg staat blank door grote lekkage

Festival op anderhalve meter? In Kaatsheu­vel maakt We Are Back er een terras voor duizend man van

12:27 KAATSHEUVEL - Een festival waar de gasten op anderhalve meter afstand van elkaar blijven: in Kaatsheuvel denken ze dat het kan. We Are Back wil in augustus drie weekenden lang 1000 gasten ontvangen op het ‘grootste terrasfestival van Nederland’.