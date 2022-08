Sinterklaas werkt in de zomerhitte aan ‘zijn’ Loonse journaal

Brand legt herinne­ring aan roemrijke Tilburgse voetbalge­schie­de­nis in de as: ‘De wilden van het weiland’

TILBURG - Het was een prachtige plek om te voetballen, in de ‘oase’ van NOAD aan de Melis Stokestraat in Tilburg. Na de brand zaterdagochtend in de leegstaande kantine herinnert op die plek alleen de tribune nog aan de ruim 106 jaar historie. ,,Heel erg vervelend”, zegt voorzitter Theo Janssen.

13 augustus