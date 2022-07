‘Sir William’ de Kort (85) geeft al 56 jaar trimles in Tilburg: ‘Ik doe het tot ik niet meer kan’

Of hij een worstenbroodje kreeg, was de reactie van Wil de Kort (85) op de opmerking van de medewerkster van de gemeente Tilburg dat ze een verrassing voor hem had. Dat was niet het geval, maar of meneer De Kort toch maar even mee wilde lopen. En dat terwijl hij net de benen wou nemen uit het Tilburgse stadhuis, waar hij op dinsdag 26 april jongstleden aanwezig was om getuige te zijn van de uitreiking van een lintje aan iemand van zijn trimgroep, die vanwege verdiensten op andere gebieden gedecoreerd werd.