Sjirk uit Tilburg haalde deze vluchtelingen uit Charkov op bij de Poolse grens, 'Er vlogen continu vliegtuigen over de huizen’

„Op 23 februari was alles rustig, niets aan de hand. Maar in de nacht, om vier uur, klonk er een ontploffing. Bam! We schrokken wakker. Keken uit het raam. Toen nog een ontploffing. We konden het niet geloven. De oorlog was begonnen.” Aan het woord is Natela Dartsjia (70). Aanwezig zijn ook haar schoondochter Oleksandra Sjasjkina met haar vierjarige dochtertje Miya, en Irina Boerjak, de moeder van Oleksandra. Gevlucht uit Charkov, zijn ze een paar dagen geleden aangekomen in Tilburg. Ze verblijven op de Meenthe, waar ook Sjirk Meijer woont. Hij heeft hen met een busje opgehaald, een reis van alles bij elkaar drieduizend kilometer.