Slachtoffer Natalie stomverbaasd als autodief appt: 'Sorry...Ik was dronken’

Schoonma­ker ruimt slachtof­fers van bloederige demonen. Korte horrorfilm Jan van Gorkum

15:35 LOON OP ZAND - Filmmaker Jan van Gorkum (36) uit Loon op Zand komt met een nieuwe horrorfilm: ‘Shiny New World'. Hij combineert zwarte humor met angst. In zijn nieuwe genrefilm toont hij een wereld waarin demonen echt blijken te bestaan. Ook is er een schoonmaakbedrijf dat hun rommel opruimt. De opnamen zijn in Limburg en Rotterdam.