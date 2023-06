Slachtoffer van grootschalige oplichting, het kan iedereen gebeuren: ‘Mijn eerste gevoel? Blinde paniek’

Nobelprijs­win­naar op het podium in Tilburg

TILBURG - Een nano-auto ter grootte van één molecuul, aangedreven door licht. Hiermee won de Groningse hoogleraar Ben Feringa in 2016 de Nobelprijs voor de Chemie. In Tilburg komt hij binnenkort vertellen welke inzichten hij nog meer opgedaan heeft als het gaat om bouwen in het (ultra) klein.