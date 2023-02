Slaperig stadje uit haar slaap gehouden?

Van de lezerWekelijks krijgt onze redactie meerdere lezersbrieven binnen. Hieronder een selectie van de in de afgelopen week ingestuurde lezersbrieven. Deze week over nog meer festivals in Breda, tv-opnames maken over de Nassaus, geen kippen in Valkenberg en misstanden in AZC Gilze.

Sommige mensen noemen Breda een provinciestadje, omdat ze het huidige aantal muziekfestivals blijkbaar niet genoeg vinden. Er zijn al veel festiviteiten in Breda, dus geen reden voor nog meer. Ik snap best dat mensen naar muziekfestivals willen, maar dat mag niet ten koste gaan van alles en iedereen.

Het feit dat bijna de hele stad en omliggende plaatsen enorm veel last hebben van de muziek is blijkbaar niet van belang. Veel avonden in de zomer dat je niet in je tuin of op je balkon kan zitten vanwege het kabaal van vooral de bassen. Nu zelfs ook in de winter zoals afgelopen weekend. Er was blijkbaar een houseparty aan de gang wat, ondanks de gesloten deuren, binnen was te horen. Als ik dan lees dat jongeren massaal aan de oordoppen gaan snap ik niet dat het zo hard moet.

Galderse Meren

Dan lees ik vervolgens dat de Galderse Meren op de schop moeten voor weer een festival. Het is onbegrijpelijk dat we dit in een natuurgebied houden.

Breda, bouw gewoon een hele grote bunker. Dan hoeft de rest van de stad geen last te hebben van muziek waar men niet naar wenst te luisteren, maar die hen tegelijkertijd wel wordt opgedrongen. Hoezo slaperig stadje als je ook nog eens uit je slaap wordt gehouden.

M. Reuser, Breda

Ware verhaal over de Nassaus

En weer komt er een filmploeg naar Breda. Ditmaal om opnames te maken over de Nassaus, voor het vervolg op de succesvolle serie Het verhaal van Nederland. Dat was een televisieserie die terecht veel waardering kreeg. Alleen zou het de filmmakers pas echt sieren als ze nu niet zozeer het glorierijke Nassauverhaal vertellen, maar het echte verhaal. Het verhaal van de knechting, de onderdrukking en de uitbuiting van Breda en Brabant gedurende de periode van 1650 tot 1800 door de Republiek van de Zeven Provinciën. Een periode waarin de Nassaus en de Oranjes belangrijke politieke, bestuurlijke en militaire functies vervulden bij diezelfde Republiek.

Het verhaal van Nederland wordt pas het ware verhaal op het moment dat de echte geschiedenis van Breda en Brabant daar op passende wijze deel van uitmaakt. Dan pas wordt het ook ons verhaal.

Ben van der Veer, Breda

Geen kippen in het park Valkenberg

In BN/DeStem van vrijdag 10 februari verhaalt Hildegard Assies, directeur Breda Marketing, in haar onnavolgbare en wollige taalgebruik dat mensen voor de kippen naar het park Valkenberg komen. Het is blijkbaar even geleden dat ze er zelf heeft gewandeld. Misschien had iemand haar moeten vertellen dat de kippen, in verband met de vogelgriep, vergast zijn?

Jos Papen, Breda

Misstanden rond AZC Gilze

Er hangt een criminele sluier over het asielzoekerscentrum Gilze in het artikel in BN DeStem van zaterdag 4 februari: Dit is moderne slavernij Het liegt er niet om: ‘Voor dit onderzoek zijn in zes maanden honderdduizenden stappen rondom het azc in Gilze gezet, vele observaties gedaan en is met tientallen betrokkenen gesproken.’ Het AZC, de politie en de gemeente herkennen de beschreven signalen niet, al delen zij de zorgen. Knap staaltje werk zou je denken. Maar er vallen zaken op die het verhaal laten wankelen.

Het gaat over de vele geblindeerde busjes, waar groepjes asielzoekers in- en uitstappen. Een luxe auto die een paar mensen oppikt. Steeds op een andere plek. Steeds net buiten het zicht van de camera’s. Verschillende buurtbewoners zeggen dat zij tientallen meldingen hebben gedaan van vreemde en verdachte activiteiten. Jaar in, jaar uit. Hoe is het dan mogelijk dat er dan niet één foto van dat duistere gebeuren wordt getoond. Terwijl vrijwel iedereen een mobieltje op zak heeft en het zo kan vastleggen.

Auto met blauw kenteken

De auto op de foto in de kop van het stuk heeft een blauw kenteken en is dus een taxi. Is de persoon die naast deze auto staat een asielzoeker, een mensenhandelaar of is het misschien de taxichauffeur zelf. Dat is uit deze foto niet af te leiden. Wat is hier de connectie met een mogelijk illegale handeling?

(Het verhaal gaat verder onder de foto: mensen die hun gezicht verstoppen achter capuchons en zonnebrillen.)

Volledig scherm Het asielzoekerscentrum AZC in Gilze, vanuit de openbare weg. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Er staat ook: ‘(…) mensen die hun gezicht verstoppen achter capuchons en zonnebrillen (…) het hoofd naar beneden in verband met de camera’s.’ Op grond waarvan meent de schrijfster dat zo te kunnen stellen. De meeste asielzoekers komen uit warmere streken en vinden het hier gewoon koud. Daar kleden zij zich op. Of turen zij, net als talloze Hollanders, verslaafd op hun mobieltje. Als ik hen lopend of fietsend passeer en een duidelijk ‘hoi’ loslaat, verschijnt er in dat opgeheven hoofd altijd een vriendelijke glimlach. Af en toe volgt een praatje.

Helaas heb ik meer dan eens meegemaakt dat asielzoekers die door het dorp wandelen onthaald worden op een snerpend: ‘Rot op naar je eigen land’ en soortgelijke opmerkingen. De AZC-bewoners hebben dus mogelijk een andere reden om zich ietwat anoniem en terughoudend op te stellen. Overigens, in de dertien jaar dat ik mij buurtbewoner van het AZC Gilze mag noemen, zijn mij die busjes, auto’s en andere rare zaken nog nooit opgevallen. Nog nooit. Dat is ook wat ik de journaliste gemeld heb. Het is natuurlijk haar goed recht mijn waarnemingen niet op te nemen in haar tekst.

Risicovolle vluchtgeschiedenis

Je bent in je thuisland vervolgd en uiteindelijk verdreven. Gedwongen je geboortegrond en een deel van je jeugd en je leven achter je te laten. Voor altijd weg van eigen huis en haard. Weg van familie en vrienden, naar een onzekere toekomst. Je draagt een zware en risicovolle vluchtgeschiedenis met je mee. Misschien zijn een of meer van je gezinsleden uit zicht geraakt. Of erger. Je hoofd maalt en kraakt.

Wat de volgende dag zal brengen is niets meer dan een angstig raadsel. Elke dag weer. Gelukkig is het personeel in Gilze diep gemotiveerd en zij doen alles wat in hun macht ligt voor deze mensen. En dat is hard nodig. Legaal werken is voor asielzoekers verboden. De verveling heerst en knaagt. Met de 65 euro leefgeld per week is het in het Nederland van 2023 geen vetpot. Sommige bewoners krijgen behalve een dak en eten geen rooie cent. Is het dan vreemd dat er asielzoekers zijn die vallen voor het (illegale) aanbod om de handen uit de mouwen te steken en er een paar centen aan over te houden? Prostitutie natuurlijk uitgesloten. Weer zijn de asielzoekers het slachtoffer.

Arts, psycholoog en biochemicus

Terwijl heel Nederland schreeuwt om personeel. Binnen de AZC’s is meer dan voldoende talent aanwezig dat zich met overgave zal inzetten. In mijn huidige klas Basaal Nederlands zitten onder meer een arts, een psycholoog en een biochemicus. Die willen maar al te graag aan de slag. Als het moet ook onder hun niveau. Dat is hun hartelijke dankjewel aan het land dat hen een kans op een normaal leven biedt.

Misbruik maken van de moeilijke positie waarin asielzoekers verkeren is walgelijk. Dat zou de kern moeten zijn, maar dit artikel slaat de plank mis. Verder dan het herhalen van ongefundeerde vermoedens van enkele buurtbewoners komt het niet. De aangehaalde experts blijven steken in algemeenheden en vage omschrijvingen. De asielzoeker is de dupe. Voor de zoveelste keer.

Verdachtmakingen en insinuaties worden aaneengeregen, veronderstellingen en aannames op elkaar gestapeld. Als er werkelijk iets aan de hand is, is er alle reden die misstanden te onderzoeken en te bestrijden. Vanzelfsprekend. Maar feiten, harde cijfers en concrete bewijzen ontbreken volledig. Vijf pagina’s lang niets anders dan geruchten. Onze asielzoekers verdienen beter.

Felix Dekkers, vrijwilliger AZC Gilze

