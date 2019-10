Slotstuk van een mislukte liquidatie: kopstuk Turks-Tilburgse bende in hoger beroep

Jeu de boules verliest oubollige karakter, straks ook in Tilburg: Millenni­als spelen met een biertje in de hand

27 oktober Het spel van bedaagde senioren kent een ongekende opmars. Millennials gooien massaal een balletje in eigentijdse hallen. Waar komt deze rage vandaan? En wat zegt het over deze generatie? ,,Het is een beetje heikneuterig, dat past hen wel.’’