Solange (33) is getekend voor het leven door vuurwerkbom tijdens rellen in Tilburg: ‘Ik durf er niet meer te slapen’

Verzeker je hond of kat, dan hoeft hij ook geen spuitje

16:30 TILBURG - Je kat of hond niet kunnen redden, omdat de operatie niet te betalen is. Een nachtmerrie die te voorkomen is door een huisdier te verzekeren. Dat behoed je voor een grote uitgave in één keer. Maar dan moet je dáár wel het geld voor hebben.