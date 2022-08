Spannende Zomerspelen in Dongen: ‘Die raaf was best wel eng’

„Die raaf was best eng”, griezelen leerlingen uit groep 5 en 6. Tweehonderdzeventig kinderen hebben zich verzameld op het nagebouwde dorpspleintje bij het Cambreur College. Daar leidt een verteller met een lange baard ‘Het Mysterie van Jammerdan’ in met een verhaal. Plotseling verschijnt onder harde knallen een wild rondfladderende figuur in zwarte uitdossing. Vooral op de voorste rij kun je de kinderen horen gillen van schrik. De heks Esma weet hem snel te verjagen met een toverdrankje.

Quote Weerwolven vonden we te griezelig voor deze kinderen Sophie van den Nieuwenhuijzen, Zomerspelen

Voor meer dan twaalfhonderd kinderen zijn maandag de Dongense Zomerspelen begonnen. Zorgvuldig voorbereid door de leiding, die voor elke groep een verhaal bedacht heeft. Met een lied, een videoclip, en vooral veel spelletjes waarbij de kinderen zich de benen uit het lijf moeten lopen. De groep van het mysterie doet dat in park Vredeoord, omdat het veld achter het Cambreur College nog niet beschikbaar is.

Beschermen tegen magische vogel

Wat dat mysterie precies inhoudt en wat die raaf ermee te maken heeft, wordt niet meteen duidelijk. Maar het is wel noodzakelijk om je tegen deze magische vogel te beschermen. Met kleuren. De kinderen kunnen gekleurde buisjes ophalen op verschillende punten in het park, om ze in te leveren bij de heks. Maar ze moeten wel zorgen dat ze niet getikt worden, want dan moeten ze hun kleur inleveren en opnieuw beginnen. Het is dus hollen geblazen, onder luid gejoel.

Isabelle Philippi en Liz de Craen hebben er al gauw genoeg van. Hun benen doen pijn van de looptocht tussen het Cambreur en het park, waar de groep in een lange stoet heen gelopen is. Isabelle is de stoerste van de twee. „Ik vond de raaf helemaal niet eng. Ik heb heel mijn leven al meegedaan aan de Zomerspelen. Het is leuk. Anders zou ik de hele dag op mijn telefoon zitten.”

‘Best trots op dit verhaal’

Het verhaal is gebaseerd op het spel De Weerwolven van Wakkerdam, zegt Sophie van den Nieuwenhuijzen, die deze groep coördineert. „Maar weerwolven vonden we te griezelig voor deze kinderen. Daarom hebben we er raven van gemaakt. Ik ben best trots op dit verhaal. Ik heb het meebedacht.”

„We hebben de kinderen in zeventien groepjes verdeeld, met elk twee leiders. Daarnaast zijn er de zogeheten ‘posten’. Die helpen ons, bijvoorbeeld als tikkers. Iedereen vanaf veertien jaar is welkom. We zijn heel blij met hen. Ze zijn echt nodig. Ze kunnen later ook leiding worden. Hoe vaker ze vrijwilliger geweest zijn, hoe groter de kans dat ze daarvoor in aanmerking komen. Er is namelijk wel een wachtlijst voor. Het animo is groot, zoals je ziet.”

Quote Er is veel animo om bij de leiding van de spellen te komen Sophie van den Nieuwenhuijzen, Dongense Zomerspelen

De kinderen mogen even rusten en wat drinken. Dan begint het volgende renspel, een levend Mastermind. Ze moeten kleuren in een bepaalde volgorde op kaartjes invullen. Het is een code waarmee ze veilig zijn voor de raven. Ze hebben tien kansen om het goed te krijgen. „Nu wordt het chaos”, lacht Sophie.