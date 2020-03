Speciale afdelingen voor revalidanten met coronavirus bij Libra Revalidatie

Identiteit overleden persoon in Tilburg nog niet bekend, onderzoek ter plaatse gaat door

15:57 TILBURG - De politie kan nog niet met zekerheid zeggen wie de overleden persoon is die woensdagnacht in een woning in de Hoefstraat werd aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat de persoon door een geweldsmisdrijf om het leven kwam. Het onderzoek in en rond de woning ging vrijdag onverminderd verder.