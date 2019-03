Spoedreparatie asfalt van A58 na autobrand, verkeer omgeleid bij Moergestel

Alphense optocht maakt reputatie weer waar

22:13 ALPHEN - ‘Kietel oe eige’, was ’t motto van Prins Sooj van Struivenlaand. Als laatste in de rij van optochten in de regio maakte de optocht in Alphen weer haar faam waar. De 60e optocht van de Struivenbakkers kreeg ook nog een keer het beste weer van heel carnaval.