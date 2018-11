Spookrijder aangehouden na dollemansrit door Tilburg

TILBURG - Een 32-jarige man uit Tilburg is donderdagmiddag aangehouden na een wilde rit door Tilburg. De man vluchtte voor de politie en reed al spookrijdend over Ringbaan-West. Na een achtervolging kon de man worden aangehouden. Hij bleek onder invloed te zijn van drugs.

De Tilburger viel op bij de agenten omdat hij op de Zevenheuvelenweg dwars door een passerende rouwstoet heenreed. Toen de agenten hem stilzetten en aan hem vroegen of het wel zijn auto was, besloot de man er vandoor te gaan. De man reed door rood licht, stak over op fiets- en voetpaden en beschadigde flink wat auto's in zijn poging bij de agenten weg te komen.

Via het raam

De achtervolging eindigde op de Ringbaan-West, toen de man spookrijdend probeerde het tegemoetkomende verkeer te ontwijken. Op een bepaald punt gaf hij het op en zette zijn auto stil. Toen de politie hem had ingesloten, weigerde de spookrijder uit de auto te komen. Uiteindelijk hebben de agenten de autoruit in moeten slaan en de Tilburger via het raam uit het voertuig moeten halen.

Twee zakjes hennep