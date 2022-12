Spoorzone: roestige blikvanger kan bijna open

Zaterdag sinter­klaas­in­ko­pen doen, maar hoe vermijd je de file in Tilburg? Pak de fiets - en steun tegelijk een goed doel

TILBURG - Hoe voorkom je dat een gezellig middagje sinterklaasinkopen doen in chagrijn verzandt door een binnenstad waar auto’s op doordeweekse dagen al veelvuldig in de file staan? Kom met de fiets, te voet of de trein, oppert de gemeente Tilburg. En ze zet extra verkeersregelaars in.

3 december