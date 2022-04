Sportbar ‘Papa Jim’ eind mei open in Tilburg: taptafels met eigen schermen, álle sporten (en Arjan Swinkels)

Naast de vijf grote taptafels zijn er nog twee tappunten, daar kan iedereen zelf tappen met een ‘seizoenskaart’. En via qr-codes kun je bijvoorbeeld iets te eten bestellen. Daarmee wordt ook deels het personeelstekort opgevangen waar alle horecazaken mee kampen. ,,Zonder aan service in te boeten.”



De naam is een ode aan, hoe kan het ook anders, ‘papa Jim’. De ondernemers laten een filmpje zien van atleet Derek Redmond. Tijdens de Olympische Spelen in Barcelona in 1992 scheurt Redmond tijdens een belangrijke wedstrijd zijn hamstring.



In tranen hinkelt hij door tot zijn vader - papa Jim - van de tribunes af komt snellen om hem te ondersteunen. Zo gaan ze samen de finishlijn over. Het publiek staat te applaudisseren. Van Ham: ,,Zo pijnlijk maar ook zo tof om te zien. Dit gaat niet over winnaars, maar over familie, elkaar ondersteunen en over doorzetten.”