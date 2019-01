Staatskas loopt miljoenen mis door illegale sigarettenfabrieken, FIOD breidt aanpak uit na vondsten in Brabant

Volledig scherm Machines in een illegale sigarettenfabriek die door de FIOD werd opgerold. © ANP Teamleider Martine Suijkerbuijk laat aan EenVandaag weten dat de FIOD zich zorgen maakt om de toename van het aantal fabrieken, ook omdat deze vaak gerund worden door criminele bendes. Door de verkoop van illegale sigaretten loopt de fiscus ieder jaar veel geld mis. Daarnaast geeft de teamleider aan dat de FIOD door het aanpakken van illegale verkoop ook haar steentje bijdraagt aan het anti-rookbeleid.



Veel van de sigaretten zouden naar het Verenigd Koninkrijk gaan, omdat daar de prijzen van sigaretten heel hoog liggen. Een illegaal en goedkoper alternatief is dan al snel in trek. Het opzetten van een fabriek voor de productie van illegale sigaretten is niet goedkoop. Volgens Suijkerbuijk vraag het al snel een investering van minimaal een half miljoen. ,,En dan is er nog geen sigaret geproduceerd.”



50 miljoen uit de staatskas

De verkoop van illegale sigaretten is de Staat een doorn in het oog. Mede vanwege het bedrag dat de staatskas misloopt door de verkoop. ,,Als we kijken naar wat de schatkist alleen al in 2018 is misgelopen, dan gaat dat over een bedrag van 50 miljoen. Dat is aanzienlijk”

Miljoenen sigaretten en branden in 2018

Vorig jaar zouden in Nederland in totaal acht illegale sigarettenfabrieken zijn ontdekt en ontmanteld. In Brabant werden in 2018 vier van deze fabrieken ontdekt. Daarbij vinden opsporingsambtenaren vaak grote hoeveelheden sigaretten. In Breda werd in januari een fabriek ontdekt omdat een man die één miljoen sigaretten in een busje vervoerder werd betrapt. Daarna volgde een inval in een loods waar nog eens zestien miljoen sigaretten gevonden werden.

In april werd in Dongen een fabriek ontdekt. Eerst werd melding gemaakt van een brand, maar later bleek dat vijf Poolse mannen bezig waren met de fabricatie van illegale sigaretten.

Bedrijfspand afgebrand

In mei 2018 volgde een grote brand in Bergen op Zoom. Daar ging een bedrijfspand aan de Vierlinghsweg in rook op. Tussen de resten lagen tienduizenden pakken sigaretten en ook de machines waarmee de sigaretten gemaakt werden, zijn teruggevonden in de loods.

Halverwege 2018 stond de teller voor de FIOD op vier, waarvan dus drie in Brabant. De opsporingsdienst en de politie hadden er hun handen aan vol. Aan dat aantal werd minimaal nog één fabriek toegevoegd, in Lithoijen. Ook daar sprak de FIOD van miljoenen kant-en-klare sigaretten en nog in werking zijnde machines om meer te produceren.

Duizenden kilo's tabak

De vondsten in Brabant waren geen uitzondering want een jaar eerder werden ook al drie fabrieken ontmanteld. Dat gebeurde in Oirschot waar bijna 9 miljoen sigaretten gevonden werden, in Liessel waar 6.500 kilo tabak in beslag werd genomen en in Tilburg waar de Nederlandse staat honderdduizenden euro's was misgelopen als die sigaretten verkocht waren.