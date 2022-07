Stadsbalkon in LocHal wordt tijdelijke groene kas: ‘Dit moet aanmoedigen tot duurzaam gedrag’

Deze zomer staat de binnenstad van Tilburg al in het teken van stadsnatuur. Met Stadskas013 wordt daar in de maanden oktober, november en december in zekere zin een verdiepend vervolg aangegeven. Janssens legt uit: ,,In deze ‘tuin’ laten we de verscheidenheid aan groene mogelijkheden zien. Tilburg is immers rijk aan ideeën en initiatieven rondom stadsnatuur, maar soms zie je door de bomen het bos niet meer.”