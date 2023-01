Stapt de buurt naar de Raad van State? Tel dan maar twee jaar bij de wachttijd op: ‘Soms heel frustrerend’

Veertig Tilburgers samen de baas van één kroeg: ‘Meestal blijft het bij dromen, maar nu niet’

TILBURG - Glansrijke start: al voor het open is heeft het nieuwe café De Snor aan de Korte Heuvel veertig vaste gasten. Die met een pint aan de toog zitten. Maar wat als ze alle veertig ook nog eens eigenaar zijn? ,,Het verdienmodel is vooral dat we geen verlies willen maken.”

13 januari