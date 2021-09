Steekpartij in Tilburg: slachtoffer ligt gewond voor woning

Jan van Besouw moet zichtbaar­der zijn in Goirle, maar de bar gaat voorlopig om vijf uur dicht

22 september GOIRLE - Verenigingen die straks nog een biertje willen drinken in het Jan van Besouw in Goirle na hun repetitie of bijeenkomst? Dat zit er even niet in. Vanwege personeelstekort gaat de bar om 17.00 uur op slot.