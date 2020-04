Steekpartij Tilburg ontstond na ruzie tussen groep laveloze arbeidsmigranten, ook verdachte onwel

Fysiothera­peut in coronatijd: ‘Als fysio maanden stil ligt, is er straks een probleem bij huisarts en ziekenhuis’

9:02 TILBURG - Even videobellen met je fysiotherapeut of een behandeling met behulp van een speciale app? Het klinkt wellicht vreemd maar gaat opmerkelijk goed, ervaren ze bij het Sport Medisch Centrum Tilburg. Gelukkig. ,,Want als de fysio maanden stil ligt, neemt druk bij huisartsen en het ziekenhuis toe. Dat willen we voorkomen.”