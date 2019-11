Steffi bevalt van echte carnavalsbaby: Deavy wordt op 11-11 om 1.11 uur geboren

Moeder Steffi Rek was zelf natuurlijk totaal niet bezig met de klok toen ze haar zoontje vannacht op de wereld zette. Maar haar moeder vond het zo bijzonder dat ze de krant een berichtje stuurde. De verloskundige zag het vannacht ook al direct en moest lachen toen ze de tijd zag. Steffi: ,,Er werd nog even met de dokter overlegd, of ze om tien of elf minuten over één werd geboren. Maar ze zeiden al snel: nee, de wijzer staat echt op elf.‘’