Stekeltje na vier dagen zoeken gevangen: medewerkers Oliemeulen in Tilburg opgelucht

UpdateTILBURG - Stekelvarken Stekeltje is na een avontuur van zes dagen weer thuis. Het stekelvarken dat dinsdag ontsnapte uit zijn verblijf in Dierenpark De Oliemeulen wandelde dagenlang op eigen houtje rond door Tilburg. Zondagavond rond 19.30 uur konden verzorgers van het dierenpark hem vangen.

Het lukte om Stekeltje te vangen met behulp van een vanglus.

Donderdag lieten de verzorgers van Dierenpark De Oliemeulen weten dat Stekeltje, één van de vier stekelvarkens in het park, dinsdag ontsnapt was. Het is nog een raadsel hoe dat kon. De medewerkers dachten dat hij dichtbij het park in de bosjes verstopt zou zitten.

Vrijdag werd het van oorsprong Noord-Afrikaanse dier inderdaad gezien. Zoals verwacht in de bosjes. Een team van politieagenten en medewerkers van het dierenpark zat een uur lang achter het beest aan. Zo kregen ze het voor elkaar dat Stekeltje terug liep naar het terrein van De Oliemeulen.

Sindsdien bleef het stil. Op sociale media vroegen Tilburgers zich af of het beestje al terecht was.

Vangkans

Want Stekeltje zat nog niet veilig in een kooi. ,,De familie van Stekeltje wacht met smacht tot hun vriend weer terug bij hun in het verblijf zit”, zei een medewerker van het park vrijdag.

Omdat het nachtdier zich overdag erg stil houdt, was de kans hem te vangen in de avonduren groter. Dan moet het stekelvarken zoeken naar eten. Het menu bestaat met name uit planten en blaadjes. Na een aantal pogingen was het zondagavond dan raak.

Volledig scherm Stekeltje zit sinds zondagavond weer veilig bij zijn vrienden. © Dierenpark De Oliemeulen

Volledig scherm Eén van de stekelvarkens van de Oliemeulen in Tilburg. © De Oliemeulen