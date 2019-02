Stekelvarken weggelopen uit Oliemeulen in Tilburg: ‘Hij kan niet onopgemerkt blijven’

TILBURG - Dierenpark De Oliemeulen in Tilburg mist een stekelvarken. Het beest, één van de vier in het parkje, is sinds donderdagochtend niet meer in zijn verblijf gezien. Verzorgers denken dat hij zich in de bosjes in de buurt ophoudt.

Het is nog een raadsel hoe het dier zomaar het verblijf uit kon komen. De stekelvarkens zitten buiten in de Oliemeulen, maar normaal wel veilig in een eigen verblijf. ,,Het is belangrijker om te zien dat we hem weer terugkrijgen‘’, zegt Susanne Meijer van het park. Het van oorsprong Noord-Afrikaanse dier overleeft waarschijnlijk prima in de Tilburgse natuur. Het vriest niet meer, en er is genoeg te eten.

Waarschijnlijk nog in de buurt

Overdag houdt het nachtdier zich waarschijnlijk stil, het liefst tussen de bosjes. 's Nachts moet hij op zoek naar eten, hoofdzakelijk planten en blaadjes. Het gevaarte van zestig tot honderd centimeter ritselt dan waarschijnlijk door de rustige straten van Tilburg West. In theorie kan hij tien tot vijftien kilometer op een nacht lopen, maar de kans is groot dat er in de buurt zo veel afleiding is, dat hij niet ver weg is, zo zegt Meijer.

,,Zo'n dier kan niet ongemerkt overleven in de stad‘’, gaat ze verder. De verzorgers hopen dan ook dat het dierenpark wordt ingelicht als iemand het stekelvarken ziet lopen. Dat kan overdag door te bellen. Buiten kantoortijden kunnen getuigen de Oliemeulen via Facebook bereiken. Er worden geen hele zoektochten op touw gezet, maar er staan wel dag en nacht mensen klaar die kunnen uitrukken om het dier te vangen.

Behoorlijk scherpe stekels

Wie het stekelvarken tegenkomt, kan 'm maar beter niet opjagen, zo adviseren de dierenverzorgers. In principe is het dier ongevaarlijk, maar het kan met de stekels venijnig uithalen. ,,Het is geen leeuw of tijger, hij is niet gevaarlijk voor mensen. Maar in nood of in het nauw kan hij zichzelf wel verdedigen. Die stekels van 'm zijn behoorlijk scherp en het is geen fijn gevoel als hij daarmee uithaalt. Dat doet pijn, en daarnaast zorgt de viezigheid waarschijnlijk ook voor onstekingen.‘’

Het advies van De Oliemeulen is dan ook: jaag het stekelvarken niet op als je hem ziet lopen. Maar licht het dierenpark in.