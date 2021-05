Stel in bijstand heeft ook huis in Turkije: Tilburg eist ruim 133.400 euro terug

Betere tijden lonken, Tilburgse horecastar­ters gingen door het oog van de naald: ‘We hikten tegen het einde aan’

27 mei TILBURG - Dat ze het nog maar twee maanden zouden overleven. Of drie. Horecaondernemers die net voor (of in) de coronatijd een zaak openden zagen het een half jaar geleden somber in. Het vertrouwen is er weer, al zijn ze teleurgesteld in de overheid. ,,Onze grootste uitdaging wordt straks ‘flatten te curve’, waar het op schulden aan komt.”