Stel uit Oisterwijk geeft vakantiehuisje aan Oekraïners: ‘Dan maar met de camper eropuit’

Grashoff: ‘Weinig waardering voor actie van architect’

TILBURG - Het moment om een stadsdebat over muurschilderingen te houden had het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg (CAST) niet beter kunnen kiezen. In Club Smederij werd een gesprek gevoerd over de voors en tegens van de kunstzinnige uitingen. Uiteraard kwam de kwestie rond architect Wiel Arets ter sprake. Hij wil dat een muurschildering verdwijnt op een gebouw dat hij ontworpen heeft.

25 maart