Sterre (25) zoekt flessengooier na flinke hoofdwond bij festival Intents: ‘Waarom doe je zoiets?’

Samen met een groep vrienden en familie had ze een hele leuke dag op het festival. Na afloop ging het mis, net voorbij de uitgang, richting de bussen. „Ik liep naast mijn vriend en twee neefjes toen ik een enorme klap hoorde. Even later zag ik iedereen naar mij wijzen en roepen. Pas toen dacht ik: ‘shit, dat is bij mij.’ Daarna hoorde ik een piep en begon mijn hoofd zeer te doen.”