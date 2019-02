Steven Brunswijk houdt gebroken kaak over aan bokspartij

,,Gisteren had ik een lichte hersenschudding, maar nu voel ik me goed’', vertelt hij vanuit zijn ziekbed. In de eerste twee rondes van zijn bokswedstrijd ging het Brunswijk verrassend goed af, maar in derde ronde liep hij naar een eigen zeggen tegen een stoot aan die de wedstrijd veranderde. ,,Hij heeft me in totaal maar drie of vier echt goed geraakt, maar twee daarvan zaten er goed op. En dan ga je naar dromenland.’'