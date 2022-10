Stikstof vooralsnog geen dwarsligger voor Tilburgse woningbouw

IN HERINNERING Evert Muis, sloopkogel en ‘tutuvader’ tegelijk: ‘Hij had schijt aan alles, maar op een goede manier’

TILBURG - Evert Muis werd geboren in Maarssen en woonde lange tijd in Alphen aan den Rijn. Toch was hij zo vaak en graag in Tilburg te vinden. Hij trad er op, vierde er carnaval en werkte voor Kermis FM. Tot melanoomkanker de ‘tutu-vader’ in april van 2022 velde. ,,Het klinkt heel raar, maar zijn kanker heeft ons ook heel veel gegeven.”

14 oktober