Stoere Kerels | ‘Als ze zo onbevangen blijven spelen, kan Willem II nog een eind komen’

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 27 van dit seizoen blikken ze onder meer terug op de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax, die de Tricolores met hangen en wurgen wisten te winnen. Frans Nabbe, voorzitter van de Koningsclub bij Willem II, is de belgast in deze aflevering.

Slechts 32 procent balbezit had Willem II tegen Jong Ajax, maar dat bleek geen beletsel om de drie punten in Tilburg te houden. ‘Alsof we in een rondo liepen’, merkte Ringo Meerveld na de wedstrijd op. Vooral in de tweede helft, maar toen had de ploeg van Reinier Robbemond de 2-1 voorsprong al te pakken.

Blunder of fout?

En was de tegentreffer nou een fout van Willem II-keeper Kostas Lamprou (de mening van Van der Put) of een blunder (volgens Van Aert)? Ook Frans Nabbe spreekt zich daar over uit en hij vertelt over de Koningsclub, die twaalf en een half jaar bestaat.

Nabbe bekeek het duel met Jong Ajax in Oostenrijk via een illegale Turkse stream zonder commentaar. ,,Als je even niet oplette, zag je opeens een speler rondlopen die niet in de basis stond. Ik keek samen met een paar andere Willem II’ers en de spanning was in de slotfase bij ons ook aanwezig.”

Onbevangen

De volgende halte voor Willem II is opnieuw een Jong-team: volgende week maandag gaan de Tricolores op bezoek bij Jong AZ in Wijdewormer. Nabbe denkt dat zijn club de ongeslagen reeks kaan doortrekken als de ploeg onbevangen blijft voetballen. ,,Dan kunnen ze nog een heel eind komen.”

