Straat op Tilt: literatuur door de ogen van jonge schrijvers en kunstenaars

Dit jaar werkt Tilt samen met Ateliers Tilburg. Wat gebeurt er als je een schrijver en een kunstenaar bij elkaar zet in één atelier met het doel om literatuur te verspreiden? Dan krijg je intieme voordrachten, spoken word performances, maar ook kopjes met quotes en gezeefdrukte posters. Alles is mogelijk. Op 17 maart duiken schrijver en kunstenaar samen in hun atelier om plannen te smeden en werk te maken. Op zaterdag 18 maart van 13.00 tot 16.00 uur laten ze hun werk zien in verschillende literaire pop-ups in de binnenstad.

Tilt is een literair productiehuis waar schrijvers, performers en dichters hun verhaal kunnen laten horen. Of dat nu op een podium, in een boek, een podcast of in een graphic novel is.