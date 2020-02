Straatbeeld: Duizenden bekers, sneeuw en slingers

De Korte Heuvel kuisen was iets moeilijker dan voorgaande jaren: door de sneeuw én slingers tussen de plastic bekers. De slingers moesten er eerst uit worden gehaald anders raakten ze in de veegwagen verstrikt. Dat de optocht (afgelopen zondag) is afgelast, merken de mannen dan wel weer: ‘anders zou er nog meer afval liggen’.



De café's maken zelf hun voorpleintje schoon, breken de eerste carnavalstenten alweer af. Het is voorbij, gedaan. Al is er op 22 maart wéér een feestje: dan wordt de optocht gereden.



