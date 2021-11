Straatbeeld: ‘Gure’ Von Weber-tunnel leeft weer

Op Etenstijd volgt Zjuu, brunch- en borrelbar met uitzicht op de natuur: ‘Het Leijpark sprak ons erg aan’

TILBURG - Zo immens als het afgebrande Etenstijd was, zo ingetogen is Zjuu, de nieuwe horecazaak op hetzelfde terrein bij het Leijpark. Vanuit het knusse pand met flink terras - plus jeu de boules-baan en in de toekomst een speeltuin - kijken gasten op de natuur uit.

19 november