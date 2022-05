Straattheater brengt de glimlach in Waalwijk: ‘Oh jee baby, hou vast, hoplakee’

Bewoner betrapt inbreker in woning Tilburg, stapt in zijn auto en achter­volgt hem

TILBURG - Een bewoner van een woning aan de Keizers Akker in Tilburg betrapte woensdagochtend vroeg een inbreker in zijn huis. De inbreker ontdekte dat de bewoner wakker was geworden en vluchtte. De Tilburger stapte in zijn auto en zette de achtervolging in.

