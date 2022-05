Strafzaak zware mishandeling uitgesteld door fout justitie

Studenten­feest of klassiek concert: iedereen viert bevrijding op eigen manier

TILBURG - In Tilburg werd donderdagavond op twee totaal verschillende manieren de vrijheid gevierd. Met een bevrijdingsconcert in de Tilburgse Schouwburg en op steenworp afstand daarvan een bevrijdingsfestival voor studenten in de Muzetuin. ,,Bij ieder biertje proosten we op onze vrijheid.”

6 mei