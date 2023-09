Lezers van het ED ontevreden over nieuwe statiegeld-re­gels: ‘Maak een einde aan dit inlever-dra­ma’

Ruim veertig procent van de kleine plastic flesjes wordt niet ingeleverd voor statiegeld. Omgerekend gaat het om meer dan één miljoen flesjes per dag die rondzwerven, terwijl ze geld waard zijn. Wat gaat er mis? We vroegen het lezers van het ED. ‘Er is gewoon niet over nagedacht'.