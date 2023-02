Strijd om Brabantse titels trekt meer mensen uit provincie naar Atledocross, maar niet van daarbuiten

De mooiste cross van de regio, de Atledocross, kreeg deze editie wat extra waarden. Op een parkoers met mul zand en heuvels stonden ook de Brabantse crosstitels op het spel. Topatleten uit andere regio's sloegen de cross in Dongen over. Marjon van Oudenaarden en Dennis de Freytas haalden daar hun schouders over op. ,,Toch leuk zo’n Brabantse gouden plak.”

Tevredenheid was er vooraf in ieder geval bij de organisatie. Johan Flipsen had al een paar keer eerder geprobeerd de provinciale kampioenschappen binnen te halen. ,,Onze cross kan dit aan. We hebben een geweldig parkoers en ook de ruimte voor meer deelnemers. Het verschil zagen we al nadat de inschrijvingen open gingen. Normaal lopen hier ongeveer 350 mensen mee, vandaag stopt de teller op 455 sportievelingen.”

Het waren voornamelijk jeugdatleten die van buiten de regio de reis met hun ouders hadden gemaakt. Deelnemers kwamen met hele groepen uit Gemert, Veldhoven, Vught en Helmond. Hier werden de behaalde titels echt gevierd.

Maar weinig spanning

Bij de oudere categorieën was er geen verschil met bijvoorbeeld de deelname aan de Spiridoncross van twee weken geleden. Ook nu was Tilburger Dennis de Freytas de snelste. Was er in Rijen nog geruime tijd sprake van spanning, in Dongen was deze al na de eerste kilometer verdwenen.

Marathonman De Freytas, de loper met de dunste bovenbenen van het peloton, stoof door de zandvlakte. In de eerste van vijf omlopen had hij nog even gezelschap van junior Stijn Potuit van Scorpio. Dit talent mocht al na drie ronden de finishfuik indraaien. Voor De Freytas volgde daarna nog een solo van vijf kilometer.

De winnaar over zijn race: ,,Eigenlijk ben ik wel blij dat er geen sterke Brabanders zijn gekomen. Volgende week wil ik onder de 31 minuten duiken op het NK 10 kilometer in Schoorl. Als er wel tegenstand was gekomen, dan was ik zeker zelf ook diep gegaan. Als Brabander wil je deze titel toch een keer binnenhalen.”

Lange passen

De race bij de vrouwen werd een veel interessantere aangelegenheid. Al heel snel nam de winnares van de Spiridoncross, Elena Ecker, de leiding. Op gepaste afstand volgden Marjon van Oudenaarden en Nikki van Gool. De andere loopster zagen dit trio steeds verder in de verte verdwijnen.

Van Oudenaarden had het zwaar op de heuvels en moest zelfs even Van Gool voor zich dulden. ,,Mijn lange passen en dit zware zand is geen fijne combinatie, zeker niet als het heuvelachtig is. Uiteindelijk kon ik beide loopsters achterhalen en heb ik in het bosgedeelte flink gas gegeven.” Dat was te zien op de meet. De winnares kwam tot een (scherpe) eindtijd van 20,32 minuten. De Oostenrijkse triatlete had ineens een achterstand van zestien tellen.

Van Oudenaarden was blij dat het na een zware periode in haar privéleven weer crescendo gaat. ,,Deze titel is toch wel heel leuk om te veroveren. Het is een mooie generale repetitie voor mijn NK indoorwedstrijd over 3000 meter binnenkort”, sprak de voor AVR’90 (Rucphen) lopende winnares.

Inspanningsastma

Ecker had naar eigen zeggen ook een prima race afgewerkt. ,,Verleden week wilde ik me testen tussen de nationale toppers in de Mastboscross. Mijn benen waren goed, maar mijn longen lieten me in de steek. Mijn inspanningsastma was de reden dat ik uit de race moest stappen. Vandaag werkten mijn benen en longen wel goed samen.” Nikki van Gool (Gloria Atletiek) pakte de derde plaats en daarmee tevens de eindzege in het regionale crosscircuit.