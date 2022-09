Studenten houden de naam van de ‘hunkerbunker’ hoog

Burgemees­ter Tilburg krijgt gelijk van hoogste rechter: hij had magazijn Grass Company mogen sluiten

DEN HAAG/TILBURG - Burgemeester Weterings had een voorraadpand van coffeeshopketen The Grass Company in Tilburg wel degelijk mogen sluiten. De rechtbank stak daar eerder een stokje voor. Weterings ging in beroep en krijgt nu gelijk van de Raad van State.

8 september