Studentenfeest of klassiek concert: iedereen viert bevrijding op eigen manier

TILBURG - In Tilburg werd donderdagavond op twee totaal verschillende manieren de vrijheid gevierd. Met een bevrijdingsconcert in de Tilburgse Schouwburg en op steenworp afstand daarvan een bevrijdingsfestival voor studenten in de Muzetuin. ,,Bij ieder biertje proosten we op onze vrijheid.”

Het bevrijdingsvuur brandt naast de legerjeep die voor de ingang van de Tilburgse Schouwburg staat geparkeerd en waar belangstellenden staan te wachten om naar binnen te gaan. ,,We komen vooral voor de Schotjes, dat vinden we mooi”, zegt Ineke van Geffen, die samen met zus Yvonne van Es op het Bevrijdingsconcert af is gekomen. Daarmee bedoelt de Tilburgse de Dutch Pipes & Drums, die net als het Festival Orkest van het Zuiden en enkele solisten optreden. ,,Ik woon aan de Piushaven en normaal gesproken ga ik daar luisteren, maar dit is ook wel een keer leuk”, zegt Van Geffen over het concert dat eenmalig verhuisde naar de Schouwburg.

Het concert is voor de zussen een verzetje. ,,Maar er zit ook wel iets achter. Je viert toch de vrijheid, zeker nu met die oorlog in Oekraine”, vindt Van Geffen. ,,Daardoor vond ik de dodenherdenking van woensdag ook een stuk indrukwekkender dan andere jaren”, vult Van Es aan.

Riet Liebregts en Corrie Janssens worden door Per-Anton Broers, vrijwilliger van Stichting Met Je Hart, naar het concert gebracht. ,,Dit is voor mij de eerste keer en ik laat me verrassen”, zegt Liebregts. ,,Bevrijdagsdag is iets van vroeger uit. Prachtig dat dit nog ieder jaar terugkomt en ieder jaar herdacht wordt.” De Tilburgse maakte de oorlog zelf mee. ,,Toen was ik nog een kind. Ik weet niet dat we honger hebben gehad, maar we waren met negen kinderen dus het zal zwaar genoeg zijn geweest.” Janssens werd in de oorlog geboren. ,,We zijn niks te kort gekomen, behalve dat we eenzijdig aten. Want toen ik in 1946 naar school ging, kregen we melk en sinaasappels. Dat hadden we in de oorlog niet gehad.”

Feest

Ook op de dertiende editie van het studentenbevrijdingsfestival, afgelopen donderdag in de Muzentuin, brandt een klein bevrijdingsvuur. Dat staat in plaats van op een rustige plaats voor de Schouwburgingang hier tussen het geweld van DJ’s zoals Tom Bolt en tweeduizend opeengepakte studenten die uit hun plaat gaan.

,,Dit is een leuk feestje en heeft voor mij niet zoveel te maken met Bevrijdingsdag”, zegt student Nikki van dispuut Lieve Lust eerlijk. ,,Al hebben we gisteren wel de Dodenherdenking gevolgd”, vult dispuutsgenoot Julia aan. Lars van Loenen, die even een frietje staat te eten ter compensatie van de vloeibare inname, is het met de dames eens. ,,Daar sta ik met de Dodenherdenking meer bij stil. Dit is gewoon een mooi feest, al is het goed dat we dit blijven vieren.”

,,Superfijn dat het weer kan”, zegt Vera van Hinsberg van de organisatie die in handen is van de disputen Kater en Luna. ,,In 2020 is het festival niet door kunnen gaan en vorig jaar hebben we twee edities met 750 man gehad. Nu staat het gelukkig weer helemaal vol.” Isa Dekker van het Nijmeegse dispuut Beer is voor de eerste keer op het studentenbevrijdingsfestival en heeft een mooie manier gevonden om te feesten en tegelijkertijd de gedachte van Bevrijdingsdag erin te houden. ,,Bij ieder biertje proosten we op onze vrijheid.”

