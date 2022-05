Stuntende ruiter Efteling-show Raveleijn valt van paard, show tijdelijk stilgelegd

Brand in ondergrond­se container bij hotel in Oisterwijk

OISTERWIJK - Bij een hotel aan de Heusdensebaan in Oisterwijk is een brandje in een ondergrondse container ontstaan. Dat gebeurde donderdagochtend rond 07.15 uur. Medewerkers zagen rook uit de papiercontainer komen en schakelden de brandweer in.

