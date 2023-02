Syb Faes (19), van goocheltalent naar filmmaker: ‘Ik wil iets losmaken in mensen’

Bij Nemelaer vertrekt de trainer via de voordeur, maar met wat? ‘Alles boven de 34 punten is een bonus’

Trainer Theo van Geffen is bezig aan het laatste seizoen bij Nemelaer. Met een overwinning op FC Eindhoven had de ploeg medekoploper kunnen worden. Is de titel een realistisch afscheidscadeau? ,,Die illusie heb ik niet.”

