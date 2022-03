‘Syrië toen, Oekraïne nu: hetzelfde verdriet’: Cecile Korevaar schrijft roman over mensen op de vlucht

Bisdom hakt knoop door: Gebeds­dienst Luciani in Petruskerk niet om 10.00 maar 14.00 uur

HILVARENBEEK - De gebedsdienst van koor Luciani zondag 13 maart in de Petruskerk in Hilvarenbeek begint om 14.00 uur; en dus niet om 10.00 uur. Volgens het koor is het aanvangstijdstip gewijzigd in opdracht van het bisdom.

