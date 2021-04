't Schouwke maakt plaats voor WOOD Gastropub in Hilvarenbeek

HILVARENBEEK - 't Schouwke in Hilvarenbeek is niet meer. Sjoerd Bruinsma en Imke Zeebregts gooiden het roer in de lockdown helemaal om. De nieuwe zaak heet WOOD Gastropub.

Wie op zoek gaat naar ‘t Schouwke in Hilvarenbeek komt voor een verrassing te staan. Sjoerd Bruinsma en Imke Zeebregts gebruikten de lockdown van de horeca voor het uitdenken en opzetten van een nieuw concept voor hun zaak. Hierdoor wordt de openstelling van de horeca tevens hét moment dat de deuren van de nieuwe WOOD Gastropub open gaan: Een nieuwe culinaire beleving aan de Vrijthof.

,,Toen we vijf jaar terug in ‘t Schouwke begonnen, was het voortzetten van het aloude bruine café geen discussie,” blikt Sjoerd terug. De geboren Heusdenaar leerde via Imke Hilvarenbeek kennen en samen begonnen ze om aan de Vrijthof hun droom te verwezenlijken.,,Maar afgelopen jaren kriebelde het al om een nieuwe weg in te slaan en bij het sluiten van de horeca wisten wij dat hier onze kans lag,” zegt Sjoerd. ,,Wij konden het concept dat we in gedachten hadden in alle rust verder uit gaan denken en daarna ook uitrollen.”

Eten wordt de hoofdzaak

In dat nieuwe concept is er nog steeds het karakteristieke pand aan de Vrijthof, maar krijgt het met de nieuwe naam WOOD Gastropub ook een andere uitstraling. In het nieuwe interieur, waar het nodige hout terugkomt, wordt niet de drank maar het eten de hoofdzaak. Maar Sjoerd en Imke willen nog graag een stapje verder gaan dan een standaard eetgelegenheid. Ze kiezen ervoor om bij de keuze van de gerechten nadrukkelijk te letten op de herkomst van de producten.

,,Wij gaan voor producten die zoveel mogelijk hier uit de omgeving komen en die een geringe foodprint hebben,” legt Sjoerd uit. ,,Geen biefstuk uit Argentinië dus, maar een lekker stukje vlees van een rund dat hier dichterbij opgegroeid is. Als de producten duurzaam geteeld zijn, heeft dat voor ons een meerwaarde en ook vegetarisch zijn we goed voorbereid. Daarom geen uitgebreide menukaart, maar een afgewogen geheel, waarbij de verrassing van de kok niet ontbreekt. We gaan ervan uit dat er steeds meer klanten zijn die bewust kiezen en dat weten te waarderen.”

Een begrip

,,Het was wel slikken om een goed lopend café – ‘t Schouwke was al vele tientallen jaren een begrip aan de Vrijthof – hiervoor op te offeren,” vult Imke aan. ,,Maar het is een weloverwogen keuze waar we heel nadrukkelijk onze ziel in leggen. Onze gasten kunnen in de toekomst reserveren, we hebben dan plaats voor ruim zestig personen. We gaan zeker niet voor de snelle hap, maar meer voor een avondvullende smaakbeleving. Een diner met vijf gangen zal dan ook zeker geen uitzondering zijn en overdag kun je er terecht voor een lekkere cappuccino en een verrassende lunch.”

Reserveren bij WOOD Gastropub kan telefonisch (013-5053554) of via de website die binnenkort online gaat (www.wood-gastropub.nl)