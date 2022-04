Taakstraf voor man die nooit meer in politieauto wilde zitten

Op 27 september vorig jaar ging hij er vandoor toen politieagenten hem staande wilden houden na een akkefietje op de Edisonlaan in Tilburg. Hij had echter bij de kerk eens gezworen dat hij zijn leven zou beteren en nooit meer in een politieauto zou zitten. Hij stopte daarom niet, maar reed met een rotgang zelf naar een politiebureau in Tilburg. Daarbij reed hij door rood en veel te hard. Agenten klokten op zeker moment 116 kilometer per uur. ,,Onaanvaardbare risico’s’’, oordeelde de rechtbank in Breda dinsdag.