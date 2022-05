Taxandria brengt Bevrijdingsvuur naar Oisterwijk: ‘Prachtig om van de duisternis naar het licht te lopen’

met video Rutte ontsteekt Bevrij­dings­vuur in Den Bosch: ‘Niet alleen voor Nederland, ook voor Oekraïne’

DEN BOSCH - Premier Mark Rutte heeft donderdagmiddag in Den Bosch het Bevrijdingsvuur ontstoken. Bevrijdingsdag dit jaar had voor de minister-president mede vanwege de oorlog in Oekraïne een dubbele lading. Al was de oorlog tijdens zijn rondje over het terrein erg ver weg.

17:11