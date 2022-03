Taxivervoer in Tilburg vanaf 2030 alleen nog elektrisch

Zwangere hond vastbinden aan een motor was ‘puur een schreeuw om hulp’

TILBURG/BREDA - Haar honden waren het allerbelangrijkste in het leven van de Tilburgse. En toch moet de 50-jarige W.R. zich voor de politierechter verantwoorden omdat ze haar huisdieren zou hebben verwaarloosd. Een van de twee had ze zelfs vastgebonden aan een motor van een wildvreemde. ,,Het was allemaal een schreeuw om hulp.”

