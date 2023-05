Techniekmiddag in Baarle: blijven proberen, tot de melkpakrobot werkt

Verras, verwen of stuur een wens, moeders verdienen het

Nog even en moeder is aan de beurt. Na een jaar is het op zondag 14 mei tijd om haar weer eens fijn te verrassen of lekker in het zonnetje te zetten. Het ED besteedt er natuurlijk ook aandacht aan en nodigt lezers uit een korte wens, maximaal 200 woorden, voor moeder in te sturen. Moederdagwensen moeten uiterlijk woensdag 10 mei binnen zijn bij de redactie. Een selectie van de inzendingen staat op zaterdag 13 mei in deze krant, alle inzendingen worden gepubliceerd op de website: ed.nl.