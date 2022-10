Tegen dementie en eenzaamheid: Willem II-man Arjen Pijfers wint Tilburgse vrijwilligersprijs voor Football Memories

Tijdens een feestelijke avond ontving Arjen Pijfers (56) de prijs voor zijn inzet bij Willem II. Hij is daar sinds 1994 vrijwilliger. Op zijn initiatief startte Willem II in 2018 als eerste club in Nederland met Football Memories: supporters en oud-spelers die te maken hebben met ouderdom, dementie, geheugenverlies of eenzaamheid halen tijdens tweewekelijkse bijeenkomsten in het stadion samen herinneringen op. Football Memories heeft inmiddels navolging gekregen bij zeventien voetbalclubs in Nederland.