Teleurstelling bij ex-Jehova’s over uitspraak in België, maar rechtszaken vanuit Tilburg worden doorgezet

Na beschuldi­ging van ‘hoererij’ wordt Jim Winter uitgeslo­ten als jehova en ziet hij geen familie meer

TILBURG - In de tijd dat Jim Winter kanker krijgt, gevolgd door enkele tia’s, gaat hij anders kijken naar de wereld. Maar de jehovagemeenschap waar hij onderdeel van uitmaakt, staat niet open voor zijn vragen, zijn vrouw wil er niet over praten. Uiteindelijk wordt Winter beschuldigd van hoererij en is hij nu uitgesloten. ,,Geen contact meer met familie en vrienden, dat voelt als een psychologisch doodvonnis.”

4 januari