Teller klachten Decibel outdoor loopt op: 74 mensen klagen over geluidsoverlast

Waar de 47 klachten op vrijdag voornamelijk tussen 23.00 uur en 01.00 binnenkwamen, is daar volgens een woordvoerster van gemeente Hilvarenbeek op zaterdag geen duidelijke lijn in te trekken. ,,De 27 klachten over het geluidsoverlast die we op zaterdag binnenkregen, kwamen verspreid over de gehele dag. Waar dat aan ligt durf ik niet te zeggen, waarschijnlijk omdat het festival op vrijdag pas later begon,” vertelt ze.